Axel Kicillof se refirió a la denuncia por abuso sexual contra Espinoza: “Dejo actuar a la Justicia”

El mandatario provincial rompió el silencio y se refirió al procesamiento que pesa sobre el intendente de La Matanza.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió por primera vez a la situación que atraviesa el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien esta semana quedó procesado en una causa de abuso sexual contra una joven que se desempeñaba como su secretaria.

El jefe de Estado provincial aseguró que “hay que dejar actuar a la Justicia” y que dijo que él no sabe “cuál es la situación de cada uno de los que están en su faz privada, lo que es personal”.

Las declaraciones de Kicillof se dieron tras las actividades que encabezó este viernes en Coronel Pringles, a donde llegó para inaugurar el Centro de Estudios Universitarios N° 2 en el marco del programa Puentes y entrega 20 viviendas en el Barrio “Colectividades II”.

“Lo que digo es es que si yo voy o no voy no estoy sacando un fallo judicial, porque no es mi función”, planteó el mandatario bonaerense.

El caso de Espinoza cobro vuelo político dentro y fuera del peronismo. Incluso el colectivo feminista de Actrices Argentinas había emitido un comunicado en el que exigían que tanto Kicillof como la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz se pronunciarán al respecto.

El intendente de La Matanza quedó procesado por abuso sexual y desobediencia, a raíz de una denuncia que había radicado en su contra una joven, novia de un empresario amigo, que trabajaba bajo sus órdenes como secretaria privada en el municipio en el año 2021.

La denuncia, que se radicó hace tres años, estuvo a punto de cerrarse por pedido de la fiscalía porque la víctima se había ido del país y no había impulsado la acción. Pero tras idas y vueltas la jueza María Fabiana Galletti ordenó el procesamiento del jefe comunal del peronismo por “abuso sexual simple” y “desobediencia” ya que además el intendente rompió una perimetral que pesaba sobre él.