Un excompañero de Nahir Galarza reveló secretos y fotos inéditas de la joven: “Fingió un secuestro”

Un actor de la película que relata el caso de la entrerriana que terminó en la cárcel por asesinar a su novio, compartió detalles de su adolescencia y aseguró que la conoce desde que eran niños.

Un joven actor y usuario de Twitter, llamado Santiago, afirmó haber sido compañero de colegio de Nahir Galarza y aseguró haber tenido un romance con ella cuando todavía eran niños.

Recientemente, en sus redes sociales, reveló detalles íntimos de la vida de la entrerriana, quien fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, de dos disparos.

El joven también compartió que participó en el rodaje de la película que narra los acontecimientos de la noche del crimen y que tuvo la oportunidad de conversar con el director y con Valentina Zenere, la actriz que interpreta el papel de la acusada en la película.

“Yo fui novio de Nahir como por dos semanas cuando teníamos 9 años y le di un pico”, reveló Santiago sobre el breve vínculo que compartió con Nahir en su infancia. Aunque la relación fue corta y eran niños en ese entonces, compartieron toda su educación primaria y secundaria, lo que le llevó a afirmar que la conocía muy bien. “Ella era callada pero no tímida, se sentaba al fondo del aula”, añadió.

“Hace un año trabajaba de extra y sabía que se estaba filmando la película de Nahir así que me postulé. Logré ir pero nadie sabía que yo efectivamente fui compañero de Nahir todo el primario y el secundario”, explicó Santiago en un hilo de X.

En otro fragmento de su relato, el joven compartió que había llevado su propia ropa para utilizar en el rodaje: “Le dije a la vestuarista que la camisa roja había sido la que había usado en el cumpleaños de 15 de Nahir. Ella al toque llama a otra vestuarista para que le empiece a contar todo lo que sabía y corroborar que sea cierto”.

“Cuando llegamos al set de grabación la vestuarista me presenta al director que me empieza a hacer preguntas de todo tipo y también me presentan a Valentina Zenere y al chico que hace de Fernando. Valentina se hizo mi mejor amiga ese día preguntándome absolutamente todo lo que sabía de Nahir”, reveló.

El joven contó que ese día también conversó mucho con la protagonista y le compartió información para aportar a su papel en la serie: “Le conté que Nahir fingió un secuestro en el secundario, desapareció todo un día, volvió a la casa rasguñada por ella misma y dijo que la habían secuestrado en una combi blanca y la habían tirado en unos pastos ahí. En realidad sólo estaba en lo del novio, pero la familia no la dejaba salir porque tenia 14 aproximadamente”.

Además, relató un incidente durante un viaje de egresados en Bariloche, donde encontró a Nahir en el baño con un ataque de pánico “porque en la fiesta bizarra es común que los hombres se vistan de mujer y ella era extremadamente homofóbica”. Y agregó: “Imagínense que la pusimos de reina en la carroza del curso con una bandera LGBT+ y ella toda homofóbica… pero era la más linda del curso para ser honesto”.

Santiago también compartió que la película está basada en los testimonios de Nahir durante el juicio y en entrevistas que se hicieron virales en los noticieros, así como en testimonios de sus compañeras de secundaria, ya que el productor solo la visitó en la cárcel una vez.

Finalmente, expresó su desacuerdo con que a Nahir “le hayan pagado 500 mil dólares” para la realización del film. “Fernando en la película se llama Facundo porque obviamente (sus familiares) no vendieron los derechos para que la película no se haga pero no les importó”, opinó.